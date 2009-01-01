Реставрация ванн, что это?

Мы выполняем любые сопутствующие работы - от укладки плитки и замены слива до любых сантехнических работ, чтобы Вам не пришлось обращаться в десяток других фирм для завершения ремонта в ванной комнате.

Существует, на данный момент, 3 способа реставрации ванн: эмалировка ванн кистью, наливная ванна из жидкого акрила или стакрила и акриловый вкладыш (ванна в ванну).

Каждый способ реставрации ванны решает разные задачи. Простая покраска (эмалировка) - для максимальной экономии, глубокое восстановление поверхности ванны жидким акрилом - для длительного использования, и акриловый вкладыш - для ванн с глубокими повреждениями и сколами.

Реставрация ванны обойдется вам в несколько раз дешевле, чем покупка новой ванны и тем более не потребуются дополнительные затраты на ремонт в ванной комнате.

А самое главное, Ваша ванна по внешнему виду и сроку службы, будет как новая!!!

Все используемые материалы проверенны нашим многолетним опытом на качество и долговечность.

Исходя из нашего многолетнего опыта работы, отбросив большое количество плохо зарекомендовавших себя материалов, путем проб и ошибок, Мы выбрали лучшие материалы от лучших производителей со 100% гарантией качества и долговечности.

Все используемые нами материалы соответствуют требованиям ГОСТ, безопасность подтверждена сертификатами и гигиеническими заключениями.