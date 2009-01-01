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Покупка новой или реставрация старой ванны?

Реставрация старой ванны:

- Демонтаж ванны

Не требуется. Нет пыли и грязи!

- Время работы

2 - 3 часа работы!

- Срок службы

Покрытие из хорошего наливного акрила прослужит до 20 лет!

- Цена

Дешевле чем покупка новой ванны в несколько раз!

- Нестандартные размеры ванн

Можно реставрировать ванны любых размеров!

Покупка новой ванны:

- Демонтаж ванны

Требуется. Много пыли и грязи. Неизбежна порча плитки.

- Время работы

от 2-ух до 5-ти дней.

- Срок службы

Зависит от качества новой ванны.

- Цена

Новая ванна от 200 руб. + сопутствующие расходы от 300 руб.

- Нестандартные размеры ванн

Если планируете нестандартную ванну, то неизбежен капитальный ремонт.

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Покрытие ванн жидким акрилом и эмалями в Слуцке

Реставрация ванн, что это?

реставрация ванн в Слуцке, наливная ванна в Слуцке, акриловый вкладыш в Слуцке.

Мы выполняем любые сопутствующие работы - от укладки плитки и замены слива до любых сантехнических работ, чтобы Вам не пришлось обращаться в десяток других фирм для завершения ремонта в ванной комнате.

Существует, на данный момент, 3 способа реставрации ванн: эмалировка ванн кистью, наливная ванна из жидкого акрила или стакрила и акриловый вкладыш (ванна в ванну).

Каждый способ реставрации ванны решает разные задачи. Простая покраска (эмалировка) - для максимальной экономии, глубокое восстановление поверхности ванны жидким акрилом - для длительного использования, и акриловый вкладыш - для ванн с глубокими повреждениями и сколами.

Реставрация ванны обойдется вам в несколько раз дешевле, чем покупка новой ванны и тем более не потребуются дополнительные затраты на ремонт в ванной комнате.

А самое главное, Ваша ванна по внешнему виду и сроку службы, будет как новая!!!

Все используемые материалы проверенны нашим многолетним опытом на качество и долговечность.

Исходя из нашего многолетнего опыта работы, отбросив большое количество плохо зарекомендовавших себя материалов, путем проб и ошибок, Мы выбрали лучшие материалы от лучших производителей со 100% гарантией качества и долговечности.

Все используемые нами материалы соответствуют требованиям ГОСТ, безопасность подтверждена сертификатами и гигиеническими заключениями.

Способы реставрации:

Эмалировка ванн

(покраска кистью)

Эмалировка ванн в Слуцке. Покраска кисточкой.

Самый дешевый и простой способ реставрации ванны.

  • Идеально подходит для тех, кто сдает или снимает квартиру.

  • Эмаль наносится кисточкой в 2 - 3 слоя.

  • Толщина слоя: 0,3 - 0,5 мм.

  • Срок службы: 3 - 5 лет.

  • Стоимость: 70-80 руб.

  • Выбрать материал

Наливная ванна

(жидкий акрил, стакрил)

Наливная ванна из жидкого акрила в Слуцке.

Самый лучший и долговечный способ реставрации ванны.

  • Подходит для тех, кому важно качество и долговечность покрытия.

  • Жидкий акрил наливается по поверхности ванны.

  • Толщина слоя: 1,2 - 7,6 мм.

  • Срок службы: до 20 лет.

  • Стоимость: от 90 руб.

  • Выбрать материал

Акриловый вкладыш

(ванна в ванну)

Акриловый вкладыш в Слуцке.

Хороший, но самый дорогой из всех методов реставрации ванн.

  • Подходит для ванн с глубокими сколами и повреждениями.

  • В старую ванну вклеивается новый вкладыш (ванна в ванну).

  • Толщина слоя: 1,5 - 2 мм.

  • Срок службы: 10 - 15 лет.

  • Стоимость: от 230 руб.

  • Выбрать материал

Как происходит реставрация ванны?

Зачистка поверхности ванны перед реставрацией ванны.
следующий этап реставрации ванны- это мытье ванны.
Первый этап наливной ванны или эмалировки- это подготовка ванны для покраски.

1

Абразивная зачистка

Промывка специальными чистящими средствами поверхности ванны перед нанесением жидкого акрила или стакрила.
Второй этап перед наливной ванной- это смывание с ванны грязи, оставшейся после зачистки.
Второй этап восстановлении ванны - это смывание с ванны грязи, оставшейся после зачистки.

2

Обработка специальными средствами

Сушка ванны перед нанесением материалов предназначенных для эмалировки или материалами для наливной ванны.
следующий этап реставрации ванны- удаление жирных следов и обезжиривание перед эмалировкой или наливной ванной.
Третий этап подготовки - это сушка перед реставрацией.

3

Просушивание поверхности ванны

Обязательное обезжиривание ванны перед покраской ванны.
следующий этап - это восстановление наливным способом.
Четвертый этап - обезжиривание всей поверхности перед нанесением акрила или эмали.

4

Обезжирование поверхности ванны

Заливка наливного акрила после всех подготовительных этапов.
Пятый этап - нанесения наливного акрила или эмали на внутреннюю поверхность ванны.

5

Нанесение жидкого акрила или стакрила

Следующий этап отреставрированная ванна наливным способом или эмалировкой.
Результат покраски акриловой ванны наливным акрилом Пластол.

6

Результат реставрации

Наши работы

ДоПосле
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Наш комментарий:
Наливная ванна в Слуцке. Фотография до покраски наливным акрилом Пластол Восстановление ванны жидким акрилом в Слуцке. Фотография после нанесения акрила Пластол

г. Слуцк, ул. Ленина. Ванна 1,5 м. Поверхность ванны была в ужасном, плачевном состоянии!

Причина: Неправильная эксплуатация ванны. Для мытья ванны использовали средства, содержащие сильные кислоты, что и привело к порче верхнего слоя эмали.

Последствия: Заводская эмаль на ванне местами полностью исчезла до чугуна, появилась сильная шероховатость, большие поры, сколы и трещины. Из-за этого, ванну невозможно было отмыть от грязи.

Устранение: Для восстановления ванны использовали жидкий акрил Премиум класса. Реставрация происходило по методу наливной ванны из жидкого акрила компании Plastall, произведенный совместно с Pabrec d.o.o (Slovenia, EU). Весь процесс занял 2,5 часа и происходил без запаха, пыли и грязи!

Наливная ванна в Слуцке. Фотографии до покраски и после нанесения жидкого акрила Пластол Наливная ванна в Слуцке. Фотография после нанесения жидкого акрила Пластол

г. Слуцк, ул. Социалистическая. Ванна размером 1,5 м. Поверхность ванны имела шероховатость.

Причина: Использование средств, содержащие сильные кислоты.

Последствия: Поверхность ванны стала шершавой, местами заводская эмаль была разьеденна до чугуна. Мыть ванну приходилось часто и затрачивать на это большие усилия.

Устранение: Так как в квартире был маленький ребенок, реставрация происходила наливным акрилом Премиум класса, без запаха и пыли.

Наливная ванна в Слуцке. Фотографии до покраски наливным акрилом Реставрация ванны жидким акрилом в Слуцке. После нанесения наливного акрила Пластол

г. Слуцк, ул. Чехова. Ванна размером 1,7 м. Поверхность ванны была шершавой и на ней были отложения водного камня!

Причина: Использование средств, содержащие сильные кислоты, повышенная жесткость воды.

Последствия: Поверхность ванны стала шероховатой, появились отложения водного камня, из-за чего, на ванне появились желто-коричневые несмываемые пятна и разводы.

Устранение: Восстановление происходило методом наливной ванны из жидкого акрила. Вся процедура заняла 2 часа. Так как, ванна реставрировалась пластолом, в процессе работы не было никакого запаха и пыли. На следующий день ванна была готова к эксплуатации.

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Отзывы

Клиенты говорят о нас:

Клиенты пишут нам:

"Долго думали, что делать со старой ванной: купить новую или отреставрировать старую. Узнав цены на новые пришли в ужас! Нашли в нашей газете объявление о реставрации ванн. Работой, ценой и качеством остались ОЧЕНЬ довольны. Быстро, качественно и красиво. Однозначно советую!"

Ольга, г. Слуцк, ул. Тутаринова

"Купил в Польше новую акриловую ванну, дорогущую плитку на пол и стены. Сделал ремонт в ванной, скрыл все трубы и сделал идеальную красоту. Но вся работа накрылась медным тазом, когда спустя 2 года ванну начало перекашивать, выгнулось дно, а вот достать ее и поменять был такой геморрой. Потому что, пришлось бы долбать дорогущую плитку и опять море денег. В интернете узнал о реставрации ванн, позвонил, но не был уверен в результате, выбрал реставрацию лучшим материалом. Мастер пришел и за 3 часа сделал работу! Ванна стала круче новой: ровная, беленькая, гладкая и плитку вообще не затронуло. Никакой пыли и запаха, все чисто и четко! Спасибо! Реально красиво получилось!"

Юра, г. Слуцк, ул. Ленина

"Спасибо большое за реставрацию нашей ванны. Ее просто не узнать :). Блестит как новая. По нашей вине откололся кусочек, когда ставили умывальник. Позвонила реставратору. Приехал быстро. Исправил ))). Спасибо за качество и оперативность, и конечно же за отзывчивость!"

Светлана, г. Слуцк, ул. Губина

"Заказывали реставрацию ванной год тому назад и остались очень довольны, делали наливную ванну. До сих пор ванная как новая. Мастер все сделал быстро аккуратно и очень качественно. Посоветовала эту фирму своим знакомым и они остались очень довольны. Поэтому и оставляю вам свой отзыв! Отдельное спасибо мастеру Дмитрию, он профессионал в своём деле."

Людмила, г. Слуцк, ул. Корзуна

"После рождения ребенка перешли на съемную квартиру, все хорошо, но ванна была со времен СССР. Невозможно мыться, обмывались стоя под дождиком, дно было черно- серое и как терка. Покупать новую ванну в чужую квартиру не было ни средств, ни желания. Муж узнал от знакомых, что можно отреставрировать ванну акрилом. Признаюсь честно, я не ожидала высокого качества за такую стоимость, но эффект меня поразил! Это восхитительно!!! Она стала гладкая и белоснежная! Огромное вам спасибо! Всем рекомендую!"

Ирина, г. Слуцк, ул. Виленская

"Как-то приехали к знакомым, а они ремонт закончили, мы зашли в ванную комнату и всех поразила ванна. Мы все думали, что это абсолютна новая ванна и до последнего не верили, пока хозяин не показал старое фото. Реставрация была произведена на очень высоком уровне. Поэтому по приезду в Минск было решено и себе заказать реставрацию, друг дал телефончик и ребята подъехали, все красиво и самое главное качественно сделали. Еще раз огромное спасибо вам ребята!"

Мария, г. Слуцк, ул. М. Багдановича

"Закончили ремонт в ванной. Чугунную ванну заменили на акриловую о чем и пожалели. Наш сын купался в ванной и когда выходил, поскользнулся и ударился головой о спинку ванны. С ребенком всё нормально, а с ванной нет. Кусок размером с большую монету отвалился. Все так расстроились, думали что делать. А ванна уже вся обложена новой плиткой и менять на новую ванну – значит повредить плитку. Перечитали целую кучу литературы в интернете. Решили восстановить ванну наливным способом. Обращались ко многим мастерам, но все отказывались браться за такую сложную работу, и только здесь согласились сделать. Так вот приехали кусок приклеили, зашпатлевали, выровняли и новый слой нанесли. Ни какого запаха и пыли! Спасибо вам большое за вашу работу. Вы спасли нас от очередного ремонта и трат! И кстати, реставрированная ванна сейчас выглядит лучше, чем мы покупали новую."

Дарина, г. Слуцк, ул.Гагарина

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Сертификат на наливной акрил Пластол, материалы для реставрации ванны методом наливной ванны от производителя Пластол.
Сертификат на жидкий акрил Экованна, Акрил Люкс 24.
Сертификат на жидкий акрил для наливной ванны от Экованны.
Сертификат на жидкий акрил для наливной ванны Ярли Соат от производителя НПК Ярли.
Сертификат на стакрил для наливной ванны от производителя ООО Эколор.
Сертификат на материал эпоксин для эмалировки ванны кисточкой от производителя ООО Эколор.

Наши цены

Реставрация ванн в Слуцке и в Слуцком районе. Эмалировка ванн. Заказать восстановление эмалевого покрытия ванны в Слуцке.

Эмалировка ванн

(покраска кистью)

Эмалировка ванн – это самый экономный способ реставрации ванны.

Наносится эмалью, таких компаний как:

Tikkurila, Ecovanna, БЭП.

В состав материалов входит сырье зарубежных производителей:

Компоненты входящие в состав материалов для эмалировки в Слуцке.

Срок службы: 3-5 лет.

Эмалировка №1

Финский материал для покраски ванны методом эмалировки в Слуцке.

Эмаль Реафлекс

(Финляндия, Tikkurila)

Время высыхания: 7 дней.

Реальный срок службы: до 3 лет!

Размер ванны:Цена:
1,5 м.75 руб.
Заказать

Эмалировка №2

Российский материал для эмалировки по всему Слуцкому району.

Эмаль Эпоксин 51с

(Россия, БЭП)

Время высыхания: 4 дня.

Реальный срок службы: до 3 лет!

Размер ванны:Цена:
1,5 м.80 руб.
Заказать

Эмалировка №3

Российская эмаль для восстановления старой ванны методом покраски кисточкой или эмалировка в Слуцке

Эмаль ЭкоЭмалька

(Россия, Ecovanna)

Время высыхания: 2 дня.

Реальный срок службы: до 5 лет!

Размер ванны:Цена:
1,5 м.80 руб.
Заказать
Наливная ванна из жидкого акрила в Слуцке.

Наливная ванна

(жидкий акрил, стакрил)

Наливная ванна - это идеальный способ реставрации ванны по соотношению цена/качество.

В состав материалов входит сырье зарубежных производителей:

Компоненты входящие в состав материалов для наливной ванны из жидкого акрила, стакрила и наливного акрила Пластол

Материалы Эконом класса

Отличительные особенности эконом класса: Тонкий слой покрытия, желтеют со временем (через 1-2 года), присутствуют разбавители (ксилол, ацетон или нонилфенол) и поэтому имеют резкий запах, реальный срок службы до 7 лет.

Эконом №1

Материал жидкий акрил Ярли, для реставрации ванны в Слуцке и по всему Слуцкому району, экономный вариант.

ЯрЛи Соат

(Россия, ЯрЛи)

Материал эконом класса!

Толщина слоя: тонкий.

Реальный срок службы: до 7 лет!

Размер ванны:Цена:
1,5 м.100 руб.
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Эконом №2

Жидкий акрил от Эколора, один из самых экономных вариантов для восстановления ванн методом налива в Слуцке.

Stacril Ecolor

(Россия, Эколор)

Материал эконом класса!

Толщина слоя: тонкий.

Реальный срок службы: до 7 лет!

Размер ванны:Цена:
1,5 м.90 руб.
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Эконом №3

Материал для покраски ванны наливным способом Финакрил в Слуцке.

Finnacril

(Россия, Рестванна)

Лучший в эконом классе!

Толщина слоя: средняя.

Реальный срок службы: до 7 лет!

Размер ванны:Цена:
1,5 м.100 руб.
Заказать

Материалы Стандарт класса

Отличительные особенности стандарт класса: Более толстый слой покрытия, более устойчивы к разрушению полимерной цепи и потере прочности в ряде точек структуры покрытия, по сравнению с эконом классом, но тем не менее приобретают различные оттенки желтого (через 2-3 года), присутствуют разбавители (ксилол, ацетон или нонилфенол), имеют резкий запах, реальный срок службы до 10 лет. Все вышесказанное касается только материалов стандарт №1 и стандарт №2.

Стандарт №1

Материал стакрил для наливной ванны от БЭП, хороший материал, с толстым слоем, но желтеет.

Stacril

(Россия, БЭП)

Материал стандарт класса!

Толщина слоя: средняя.

Реальный срок службы: до 10 лет!

Размер ванны:Цена:
1,5 м.120 руб.
Заказать

Стандарт №2

Материал от Экованны, один из экономных вариантов для наливной ванны в Слуцке.

Ecovanna

(Россия, Экованна)

Материал стандарт класса!

Толщина слоя: средняя.

Реальный срок службы: до 10 лет!

Размер ванны:Цена:
1,5 м.115 руб.
Заказать

Стандарт №3

Самый лучший материал для реставрации ванны методом наливной ванны это Пластол в Слуцке!

PlastAll Titan

(Россия, Пластол)

Лучший в стандарт классе!

Не желтеет и без запаха.

Реальный срок службы: до 15 лет!

Размер ванны:Цена:
1,5 м.135 руб.
125 руб.
Заказать

Материалы Премиум класса

Отличительные особенности Премиум класса: Абсолютно без запаха(не содержат вредных для здоровья компонентов, запрещенных в Евросоюзе)! Не желтеют в течении всего срока эксплуатации ванны! Устойчивы к разрушению материала, появлению трещин и отслоений! Высочайшая степень белизны и глянца! Сильнейшая степень прилипания(адгезии) к старой ванне обеспечивается еще, и благодаря использованию специального средства для подготовки ванны! Сертифицированны в Беларуси! Рецептура испытанна в Евросоюзе, США, Канаде, Австралии и в Южной Африке!

Премиум №1

Пластол супер - материал с самым толстым слоем покрытия для наливной ванны в Слуцком районе!

PlastAll Super

(Россия, Пластол)

Материал премиум класса

Срок высыхания: 16 часов.

Толщина слоя: высокая.

Размер ванны:Цена:
1,5 м.145 руб.
135 руб.
Заказать

Премиум №2

Пластол премиум - лучший материал для наливной ванны в Слуцке!

PlastAll Premium

(Россия, Пластол)

Материал премиум класса

Время высыхания: 1 день.

Реальный срок службы: до 20 лет!

Размер ванны:Цена:
1,5 м.145 руб.
135 руб.
Заказать

Премиум №3

Самый лучший материал для реставрации ванны в Слуцке методом наливной ванны это Пластол классик!

PlastAll Classic (Ecopel)

(Россия, Пластол)

Лучший в премиум классе

Максимальное качество!

Европейская рецептура!

Размер ванны:Цена:
1,5 м.155 руб.
145 руб.
Заказать

Возможные доплаты:

  1. Снятие старого незаводского покрытия: + 20 руб.
  2. Колеровка (изменение цвета): + 15 руб.
  3. Размер ванны 1,7м.: + 10 руб.
  4. Замена сифона: + 20 руб. (по желанию).
  5. Установка обвязки на место: + 5 руб. (по желанию).

Всегда бесплатно:

  1. Грубая абразивная зачистка покрытия ванны - бесплатно.
  2. Дополнительное обезжиривание (увеличивает срок службы покрытия) - бесплатно.
  3. Демонтаж пластиковых сливов - бесплатно.

Предоставляем скидки для льготной категории населения!

Акриловый вкладыш производства Искомп в Слуцке и по всему Слуцкому району.

Акриловый вкладыш

(вставка в ванну)

Акриловый вкладыш – это вклеивание новой ванны в старую (ванна в ванну).

Акриловый вкладыш лучше делать, если поверхность ванны имеет глубокие повреждения, сколы и браки литья.

Мы используем акриловые вкладыши, произведенные компанией: ИСКомп.

Изготавливается вкладыш из двухслойного листа, верхний слой – это сантехнический акрил (эстетический вид), а нижний слой состоит из АБС-пластика (усиливающий слой).

Акриловый вкладыш

Акриловый вкладыш Полифлекс в Слуцке.

Poliflex

(Россия, ИСКомп)

Реальный срок службы: до 20 лет!

Размер ванны:Цена:
1,5 м.235 руб.
Заказать
Покраска ванны в Слуцке

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